ВОЗ призвала мир готовиться к новой эпидемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой эпидемии коронавируса.

О необходимости таких шагов организация намерена заявить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ООН рассчитывают на более активную поддержку инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19, а также на подтверждение государствами приверженности выполнению Целей устойчивого развития.

В организации считают, что эпидемия рискует подорвать предпринимавшиеся на протяжении десятилетий усилия по развитию здравоохранения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ исходят из того, что человечеству удастся взять под контроль вирус в течение пары лет "при наличии глобальных усилий и применении современных технологий".