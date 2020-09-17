17 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Московская область
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в декабре—январе

Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или в январе следующего года, когда будет зарегистрирована вакцина.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прививки начнут делать, "как только пройдут все регистрационные мероприятия".

По словам главы региона, в настоящее время продолжается третий этап клинических исследований вакцины, сообщает "Россия 24".

Ранее первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Санкт-Петербург.

Петербург оказался в числе первых российских регионов, куда направлена вакцина "Спутник V".

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Вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в декабре—январе

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Теги: вакцина, коронавирус, Подмосковье



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