Вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в декабре—январе
Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или в январе следующего года, когда будет зарегистрирована вакцина.
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прививки начнут делать, "как только пройдут все регистрационные мероприятия".
По словам главы региона, в настоящее время продолжается третий этап клинических исследований вакцины, сообщает "Россия 24".
Ранее первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Санкт-Петербург.
Петербург оказался в числе первых российских регионов, куда направлена вакцина "Спутник V".