В России во второй раз в году зафиксирована недельная дефляция

В России зафиксирована недельная дефляция на уровне 0,1% - второй раз в этом году.

Как сообщили Накануне в Росстате, с начала года потребительские цены выросли на 2,9%.

С 8 по 14 сентября индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала сентября — 99,9%, с начала года — 102,9%.

Ранее недельная дефляция отмечалась с 4 по 10 августа - 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в августе практически не снизились. Инфляция очень медленно переходила в область отрицательных значений, затем рост цен стабилизировался около нуля, и в результате заметного снижения так и не произошло. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты "Экономический мониторинг 26.08.20 – 02.09.20".