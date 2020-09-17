17 Сентября 2020
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

В России во второй раз в году зафиксирована недельная дефляция

В России зафиксирована недельная дефляция на уровне 0,1% - второй раз в этом году.

Как сообщили Накануне в Росстате, с начала года потребительские цены выросли на 2,9%.

С 8 по 14 сентября индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала сентября — 99,9%, с начала года — 102,9%.

Ранее недельная дефляция отмечалась с 4 по 10 августа - 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в августе практически не снизились. Инфляция очень медленно переходила в область отрицательных значений, затем рост цен стабилизировался около нуля, и в результате заметного снижения так и не произошло. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты "Экономический мониторинг 26.08.20 – 02.09.20".

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В России во второй раз в году зафиксирована недельная дефляция

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Теги: инфляция, цены



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