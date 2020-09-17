Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, оставшиеся $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития. "Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином",— отметил министр.

По словам Силуанова, цель предоставления кредита — "антикризисная поддержка", в том числе в связи с эпидемией коронавируса. Срок возврата кредитов будет определен в соглашениях, пишет "Коммерсант".

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит – $1,5 миллиарда, и мы это исполним. Сейчас, насколько мне известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне", - сказал во время встречи со своим белорусским коллегой Владимир Путин.