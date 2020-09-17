Российские туристки избили медсестру тапками в отеле Турции

В одном из отелей Турции задержали трех туристок из России, которые избили медсестру тапками.

23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна неназванная девушка устроили скандал в первый день заселения в кабинете гостиничного врача. Отдыхающие обратились за помощью из-за жалоб одной из них на боль в ступне. Медсестра попросила россиянок надеть медицинскую маску, однако туристки ответили оскорблениями, а одна из них бросила тапок в лицо медику.

На вызов приехали полицейские и увезли туристок из отеля, а пострадавшая написала на них заявление. Как выяснилось, россиянки были пьяны, пишут "Известия".

Татьяна Кусайко, заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации, рекомендует россиянам воздержаться от любых поездок за границу. Ради своего же блага лучше придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора, с которыми можно ознакомиться на их сайте.

Сейчас нужно ставить в приоритет свое здоровье и здоровье своих близких. Также Кусайко подчеркивает, что есть статистика, тяжесть заболеваний и другие данные – нужно опираться на них и принимать обдуманные решения.