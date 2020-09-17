17 Сентября 2020
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Экономика В России
(2011) | Фото:komi.kp.ru

Силуанов: Госпрограмма вооружений сократиться на 5 процентов

Одобренный кабмином России проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов, а также сокращение на 5% госпрограммы вооружений.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, еще одной мерой по сокращению расходов бюджета станет "пропуск" ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году.

Cуммарное сокращение бюджетных ассигнований в следующем году составит 927 млрд руб., в 2022 году — 970 млрд руб. и около 900 млрд в 2023 году, отметил Силуанов.

Из-за эпидемии коронавируса и обвала цен на нефть федеральный бюджет будет дефицитным. В текущем году превышение расходов над доходами оценивается в 4,4% ВВП, в 2021 году - до 2,4% ВВП, в 2022 году — до 1% ВВП, в 2023 году -1,1% ВВП, сообщает РБК.

Тем временем, премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства поднять ставки акцизов на табак выше инфляции.

Также кабмин планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами.

Как отметил премьер, планируется "несколько увеличить налогообложение ряда доходных отраслей". По его словам, нагрузку должны нести не только нефтяники.

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Силуанов: Госпрограмма вооружений сократиться на 5 процентов

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Теги: Минфин, расходы, бюджет



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