17 Сентября 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Сургуте деда, который высунул двухлетнего внука из окна, обвиняют за угрозы полицейским

В Сургуте 68-летнего деда, который за ноги высунул своего двухлетнего внука из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, обвиняют по статье угроза применения насилия в отношении представителей власти, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 14 сентября, примерно в 16.30 в доме №2 по ул. Г.Кукуевицкого обвиняемый, будучи пьяным, угрожал полицейским, которые прибыли на вызов, после того, как он подверг ребенка опасности.

"Свои угрозы мужчина подтверждал ударами по двери находящейся у него кувалдой и замахами ее на полицейских", - говорится в сообщении СКР.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время оно будет соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным органами внутренних дел по факту незаконных действий, совершенных мужчиной в отношении своего внука.

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В Сургуте деда, который высунул двухлетнего внука из окна, обвиняют за угрозы полицейским

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Теги: дед, внук, окно, ноги, уголовное дело



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Ранее 15.09.2020 07:55 Мск В Сургуте деду грозит срок – высунул двухлетнего внука из окна головой вниз

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