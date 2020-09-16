Посольство России запросило консульский доступ к Навальному

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД ФРГ об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, сообщает "Ъ".

Согласно 36 статье Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года , консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике "Шарите". Германия утверждает, что его отравили ядом из группы "Новичок". Российские врачи это отрицают, а власти просят немецкую сторону предоставить анализы политика.

Накануне главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поговорили по телефону, обсудив взаимодействие на фоне ситуации вокруг оппозиционера.

Российский министр призвал передать анализы Навального и отказаться от политизации ситуации. Как отметил Лавров, в Москве продолжают ждать реакции Берлина на направленные запросы Генпрокуратуры России.

Ранее Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса от России о предоставлении правовой помощи по делу Алексея Навального. При этом ведомство отметило, что готово дать справки о состоянии здоровья Навального, но при его согласии.

Как сообщалось, Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера.