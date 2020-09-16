СКР сообщил о найденных предсмертных записках в камере националиста "Тесака" в Челябинске

Сегодня утром в камере СИЗО №3 Челябинска где скончался один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич ,было обнаружено несколько предсмертных записок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые исследования, опрашиваются свидетели. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный.

"В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер", - подчеркивают в ведомстве, однако "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что по факту смерти Марцинкевича в СИЗО возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

Напомним, Марцинкевич начинал как видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения "Реструкт". Был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ.