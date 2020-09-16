16 Сентября 2020
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ученый птица ястреб арктика (2012) | Фото: правительство.янао.рф

Власти планируют бороться с воронами на крыше правительства с помощью соколов и ястребов

Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон на крыше здания правительства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России, птицы являются переносчиками болезней, ухудшают санитарное состояние, наносят вред зеленым насаждениям и памятникам архитектуры.

Избавляться от них планируют с помощью специально обученных ястребов и соколов - их использование для защиты от нежелательных скоплений птиц является мировой практикой. Деньги выделяются на содержание птиц, ветеринарное обслуживание, контроль за их поголовьем, закупку оборудования и трснапортное сопровождение. Вести работы будет ФГБУ "ВНИИ Экология".

Для достижения наилучших результатов группа рабочих птиц оптимально должна состоять из четырех-пяти ястребов и двух-трех соколов, с которыми посменно должны работать от четырех до шести сокольников.

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Власти планируют бороться с воронами на крыше правительства с помощью соколов и ястребов

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Теги: вороны, сокол, ястреб, правительство



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