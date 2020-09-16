Ефремов заявил о необходимости создать в России тюремный театр

Актер Михаил Ефремов заявил, что в России необходимо создать тюремный театр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

По словам секретаря ОНК, Ефремов, находящийся в СИЗО "Водник", не имеет жалоб, пребывает в нормальном расположении духа и строит новые творческие планы.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей.

Добавим, что лизинговая компания, владевшая попавшим в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном, обжаловала приговор актеру. "Стоун-XXI" просит отменить наказание и признать себя потерпевшей по делу.

В августе работодатель погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова уже просил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела. Подчеркивалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, "был фактически уничтожен" после аварии с машиной Ефремова. Тогда суд не нашел оснований для этого.