Суд отменил постановление ЗСО об изменении границ челябинского городского бора

Второй апелляционный суд признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Напомним, 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

20 мая Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требовал отменить постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Экоактивисты обжаловали решение областного суда. Истцы просили признать постановление ЗСО в части изъятия территории памятника природы площадью 4,2321 га недействующим и противоречащим действующему законодательству.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, сегодня судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, отменила решение суда первой инстанции в указанной части и признала постановление ЗСО об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны недействующим со дня его принятия.

Напомним, в новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.