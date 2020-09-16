16 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Пермском крае из-за роста заболеваний ОРВИ на дистанционное обучение перешли две школы

Сразу две школы в Пермском крае переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайтах образовательных организаций. Одна из школ - гимназия № 9 с углубленным изучением иностранных языков в Чайковском. Для учащихся с пятого по 11 класс с 14 по 19 сентября образовательный процесс будет проводиться в дистанционных технологиях. Начальные классы учатся очно. Причина частичного закрытия учреждения — рост заболеваемости ОРВИ среди некоторых педагогов и учеников среднего и старшего звена.

Второе закрывшееся образовательное учреждение - средняя школа в Юсьве. Учебный процесс для всех детей приостановлен по 25 сентября 2020 года включительно в связи с превышением 20% порога заболеваемости. Обучение ведется дистанционно.

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В Пермском крае из-за роста заболеваний ОРВИ на дистанционное обучение перешли две школы

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Теги: школа, орви, карантин, грипп



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