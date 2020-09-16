Прокуратура проведет проверку по факту смерти националиста "Тесака" в СИЗО Челябинска

Прокуратура проверит обстоятельства смерти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу "Тесак", в СИЗО №3 Челябинска.

Напомним, тело заключенного было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку.

На место происшествия выехало руководство прокуратуры для выяснения обстоятельств произошедшего.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура поставила на контроль ход доследственной проверки.

Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что не верит в самоубийство. По его словам, Марцинкевича пытали и заставляли подписать явки с повинной за убийства.

Напомним, Марцинкевич начинал как видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения "Реструкт". Был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ.