Перед судом предстанут жители Екатеринбурга, похитившие свыше 6 млн пенсионных средств

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех жителей Екатеринбурга. По версии следствия, обвиняемые похитили в 2018 г. из почтового отделения более 6,1 млн руб., предназначенных для пенсионных выплат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, супруга обвиняемого на тот момент являлась начальником одного из почтовых отделений, благодаря чему мужчина имел постоянный доступ к месту работы супруги. В феврале 2018 г. мужчина узнал от жены о поступлении крупных сумм денег и замыслил похищение.

В тайне от супруги и других сотрудников почты обвиняемый изготовил дубликат ключей от служебного помещения, после чего привлек к делу знакомого. 9 февраля, дождавшись пока инкассаторская машина доставит в помещение денежные средства и уедет, подельники осуществили свой план и разделили награбленное между собой.

Уже спустя год один из обвиняемых решил повторить преступление, для чего и привлек знакомых. Злоумышленники совершили разбойные нападения на сотрудников отделений почтовой связи на ул. Селькоровская и на ул. Бисерсткая.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.