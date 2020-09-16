Глава Еврокомиссии призвала отказаться от консенсуса при введении санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от принципа консенсуса в голосовании по санкциям. Об этом она сказала в ежегодном обращении "О положении Союза".

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По ее словам, от консенсуса нужно отказаться, чтобы быстрее бороться с "нарушением прав человека, где бы они ни произошли - или в Гонконге, или в Европе". И принимать решение о санкциях простым большинством. В настоящее время процедура одобрения санкций в ЕС предусматривает согласие всех стран-членов.

Фон дер Ляйен говорила о санкциях против Белоруссии за "неправильные" выборы. Их блокирует Кипр, требующий, чтобы ЕС одновременно ввел санкции против Турции за бурение скважин в Средиземном море.

Также она призвала реформировать ООН, ВТО, ВОЗ, так как они не способны решать глобальные кризисы и конфликты.

В июле Фон дер Ляйен заявила, что намерена придерживаться жесткого курса в отношении России.

"С позиции силы мы должны продолжать антироссийские санкции", - сказала она.

Напомним, на прошлой неделе ЕС продлил санкции против России еще на полгода.