16 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Урсула фон дер Ляйен, Минобороны ФРГ (2018) | Фото: br.rfi.fr

Глава Еврокомиссии призвала отказаться от консенсуса при введении санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от принципа консенсуса в голосовании по санкциям. Об этом она сказала в ежегодном обращении "О положении Союза".
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По ее словам, от консенсуса нужно отказаться, чтобы быстрее бороться с "нарушением прав человека, где бы они ни произошли - или в Гонконге, или в Европе". И принимать решение о санкциях простым большинством. В настоящее время процедура одобрения санкций в ЕС предусматривает согласие всех стран-членов.

Фон дер Ляйен говорила о санкциях против Белоруссии за "неправильные" выборы. Их блокирует Кипр, требующий, чтобы ЕС одновременно ввел санкции против Турции за бурение скважин в Средиземном море.

Также она призвала реформировать ООН, ВТО, ВОЗ, так как они не способны решать глобальные кризисы и конфликты.

В июле Фон дер Ляйен заявила, что намерена придерживаться жесткого курса в отношении России.

"С позиции силы мы должны продолжать антироссийские санкции", - сказала она.

Напомним, на прошлой неделе ЕС продлил санкции против России еще на полгода.

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Глава Еврокомиссии призвала отказаться от консенсуса при введении санкций

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Теги: ЕС, санкции



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