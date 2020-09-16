В правительстве подтвердили "секретное" повышение НДПИ и акцизов на табак

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В правительстве подтвердили "секретное" повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства поднять ставки акцизов на табак выше инфляции.

Также кабмин планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами, передает РИА Новости.

Как отметил премьер, планируется "несколько увеличить налогообложение ряда доходных отраслей". По его словам, нагрузку должны нести не только нефтяники.

По данным "Коммерсанта", Минфин предложил в 3,5 раза повысить налог на добычу удобрений и некоторых металлических руд, начав использовать так называемый "рентный коэффициент" с 1 января 2021 года.

Налоговые поправки были подготовлены "фактически секретно", говорят источники Ъ. Принять их планировали в режиме спецоперации - уже 16 сентября проект должно утвердить правительство, после чего он сразу поступит на голосование в Госдуму.

Проект поправок в Налоговый кодекс затронет ГМК "Норильский никел", "Русал", НЛМК, "Фосагро", "Еврохим". "Все в шоке и стоят на ушах, - говорит источник одной из крупных промышленных компаний. - Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам".

Кроме того, Минфин заготовил повышение акцизов на сигареты сразу на 20% - самое большое в истории российской табачной отрасли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В правительстве подтвердили "секретное" повышение НДПИ и акцизов на табак

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил мишустин, ндпи, акцизы на табак



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети