В правительстве подтвердили "секретное" повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства поднять ставки акцизов на табак выше инфляции.

Также кабмин планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить плату за пользование природными ресурсами, передает РИА Новости.

Как отметил премьер, планируется "несколько увеличить налогообложение ряда доходных отраслей". По его словам, нагрузку должны нести не только нефтяники.

По данным "Коммерсанта", Минфин предложил в 3,5 раза повысить налог на добычу удобрений и некоторых металлических руд, начав использовать так называемый "рентный коэффициент" с 1 января 2021 года.

Налоговые поправки были подготовлены "фактически секретно", говорят источники Ъ. Принять их планировали в режиме спецоперации - уже 16 сентября проект должно утвердить правительство, после чего он сразу поступит на голосование в Госдуму.

Проект поправок в Налоговый кодекс затронет ГМК "Норильский никел", "Русал", НЛМК, "Фосагро", "Еврохим". "Все в шоке и стоят на ушах, - говорит источник одной из крупных промышленных компаний. - Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам".

Кроме того, Минфин заготовил повышение акцизов на сигареты сразу на 20% - самое большое в истории российской табачной отрасли.