Россия меняет правила въезда в страну

Для иностранцев, которые являются близкими родственниками россиян, будут изменены правила въезда на территорию РФ. Они смогут оформить визу в упрощенном порядке. Сделать это можно будет на основании письменного заявления гражданина России.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, близкими родственниками будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Также будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы.