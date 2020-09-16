16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Екатеринбурженку оштрафовали за плакат со стихотворением о союзе России и Белоруссии

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал жительницу города, которая повесила плакат напротив отделения посольства республики Беларусь. По словам представителя полиции, Юлия с ее другом стояли у плакатов вместе, что можно расценивать, как несанкционированный митинг. При этом, по словам тех же полицейских, на плакатах не было написано каких-либо запрещенных высказываний.

По словам девушки, плакаты с надписью "Союз" и стихотворением о союзе России и Белоруссии друзья хотели просто вывесить, сфотографировать и уйти. Ни о каком митинге речи и не шло, тем более, что на место пикета друзья пришли в 5.30 утра, когда на улице почти нет людей. Защита также сообщила суду, что полицейские нарочно изъяли паспорта молодых людей, из-за чего Юлии с другом и пришлось долго стоять на месте. По версии защиты, действия правоохранительных органов необходимо было расценивать, как инсценировку самого правонарушения.

Защите также не было понятно, почему акты о правонарушении нельзя было составить на месте, при наличии всех имеющихся документов, и необходимо было дожидаться открытия отделения полиции. Именно во время этого ожидания, по утверждению защиты, друзья и были сфотографированы, что и послужило доказательством проведения митинга.

Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга Юлия была признана виновной и оштрафована на 10 тыс. руб. Дело ее друга будет рассматриваться отдельно.

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Екатеринбурженку оштрафовали за плакат со стихотворением о союзе России и Белоруссии

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Теги: митинг, пикет, плакаты, Беларусь, суд



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