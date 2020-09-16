Форум в Екатеринбурге, на который ждали Путина, переносится из-за коронавируса

Международный форум "Россия - спортивная держава" в Екатеринбурге, на который ожидался приезд Владимира Путина, перенесен на неопределенный срок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе оргкомитета форума, причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране и регионе.

Напомним, что форум должен был состояться в уральской столице уже в начале октября. Впервые он был проведен в Казани в 2009 г. В 2018 г. форум прошел в Ульяновске, а в 2019 – в Нижнем Новгороде.