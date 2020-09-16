Приговор Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП фургоном

Лизинговая компания, владевшая попавшим в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном, обжаловала приговор актеру.

"Стоун-XXI" просит отменить наказание и признать себя потерпевшей по делу, передает ТАСС.

В августе работодатель погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова уже просил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела. Подчеркивалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, "был фактически уничтожен" после аварии с машиной Ефремова. Тогда суд не нашел оснований для этого.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд принял апелляцию Ефремова. К артисту в СИЗО приходили новые адвокаты, приглашенные его женой.