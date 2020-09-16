16 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Стал известен предварительный список депутатов заксобрания Ямала: в их числе Жириновский

Стал известен предварительный список депутатов заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, выборы прошли 11-13 сентября. В заксобрании Ямала 22 депутата, из них 11 избираются по одномандатным округам, еще 11 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов.

В итоге "единороссы" одержали победу во всех одномандатных округах. Среди них есть действующие депутаты заксобрания ЯНАО. Так, в округе №1 депутатом стал действующий парламентарий окружного заксобрания Алексей Денисов, в округе №2 - Сергей Ямкин, в округе №3 - парламентарий Эдуард Яунгад. В округе № 4 выборы выиграл депутат Игорь Герелишин, в округе №5 победу одержал самый богатый депутат заксобрания прошлого созыва - гендиректор "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно. Прошли вновь в парламент депутаты округов №9, №10 и №11 - Светлана Каменская, Виктор Казарин и Василий Степанов.

Новым лицом в думе стал заместитель генерального директора по перспективному развитию администрации "Газпром добыча Уренгой" Игорь Игнатов. Он избрался по округу №6, сменив депутата Александра Корякина - тоже "единоросса". Кроме того, мандат депутата получила заместитель главы администрации города Ноябрьска Надежда Гудкова. Она избиралась по округу №7 и заменила заместителя председателя комитета заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, природопользованию и экологии, члена комитета по экономической политике, бюджету и финансам Павла Крюкова. По округу №8 победу одержал депутат гордумы Ноябрьска Виктор Гордиенко. Он займет место Игоря Крутикова.

По партийным спискам "ЕР" набрала 64,64% голосов, ЛДПР — 15,31%, КПРФ — 8,83%, "Справедливая Россия" — 6,05%. В итоге в парламенте региона 18 депутатов - от партии "Единая Россия", двое от ЛДПР, по одному от "Справедливой России" и КПРФ.

Законодательное собрание ЯНАО, распределение мандатов(2020)|Фото: Накануне.RU

По партийным спискам в думу проходят "единороссы": депутат Госдумы Георгий Ледков, мэр Лабытнанги Марина Трескова, глава Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Леонид Дяченко, секретарь регионального отделения партии, первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, секретарь политсовета Губкинского местного отделения "ЕР" Тамара Полякова, глава Пуровского района Андрей Нестерук.

От "Справедливой России" в заксобрание проходит председатель совета регионального отделения "СР" в Ямало-Ненецком автономном округе Максим Лазарев, от КПРФ действующий депутат Елена Кукушкина, от ЛДПР - Владимир Жириновский и действующий депутат заксобрания Александр Голубенко.

Список еще не точный. Вероятно, мандаты будут переданы соратникам по партиям. По предварительной информации, мандат Жириновского может достаться депутату тюменской облдумы Денису Садовникову. Мандат депутата госдумы от "ЕР" Георгия Ледкова может получить "единоросс" Наталья Фиголь, мандат мэра Лабытнанги Марины Тресковой — Полина Шумова.

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Стал известен предварительный список депутатов заксобрания Ямала: в их числе Жириновский

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Теги: заксобрание, выборы, парламент, мандатт



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