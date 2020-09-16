16 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Тюменская область
Хонда, Лада, пятеро пострадавших, 183 км трассы Курган - Тюмень (2020) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек пострадали после столкновения двух машин на трассе Тюмень - Курган

Пять человек пострадали в ДТП на 183-м километре автодороги Курган - Тюмень, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Столкнулись "Хонда Джаз" и "Лада Гранта". Предварительно, водитель "Хонды" после сбора грибов попыталась развернуться на трассе, не пропустив ехавшую прямо "Ладу".

Госпитализированы водитель и пассажирка "Хонды". Предварительно, одна из них, 62-летняя пострадавшая, получила сильные повреждения. Водителю и двум пассажирам "Лады" помогли врачи "скорой помощи".

Хонда, Лада, пятеро пострадавших, 183 км трассы Курган - Тюмень(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Хонда, Лада, пятеро пострадавших, 183 км трассы Курган - Тюмень(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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Пять человек пострадали после столкновения двух машин на трассе Тюмень - Курган

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Теги: Хонда джаз, Лада гранта, авария, пострадавшие



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