В ЦГКБ №6 Екатеринбурга закрыто на карантин неврологическое отделение

Отделение неврологии в горбольницы №6 Екатеринбурга закрыто на карантин из-за коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горздрава. Отделение будет закрыто до 28 сентября включительно.

"У них действительно в связи с заносом коронавирусной инфекции на 14 дней закрыто отделение на прием. Это до 28 сентября, - сообщили в пресс-службе. - По предписанию Роспотребнадзора, в таких случаях у нас вынуждены закрывать отделения для проведения необходимых санитарных противоэпидемиологических мероприятий".

Напомним, что недавно на территории Свердловской областной больницы №1 также было закрыто два отделения из-за заноса коронавирусной инфекции. Помимо этого в Свердловской области на карантин закрыто 368 классов, 74 из которых находятся в школах Екатеринбурга.При этом замгубернатора Павел Креков отметил, что в большинстве случаев классы приходилось закрывать из-за ОРВИ и сезонного гриппа.