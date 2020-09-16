16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В ЦГКБ №6 Екатеринбурга закрыто на карантин неврологическое отделение

Отделение неврологии в горбольницы №6 Екатеринбурга закрыто на карантин из-за коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горздрава. Отделение будет закрыто до 28 сентября включительно.

"У них действительно в связи с заносом коронавирусной инфекции на 14 дней закрыто отделение на прием. Это до 28 сентября, - сообщили в пресс-службе. - По предписанию Роспотребнадзора, в таких случаях у нас вынуждены закрывать отделения для проведения необходимых санитарных противоэпидемиологических мероприятий".

Напомним, что недавно на территории Свердловской областной больницы №1 также было закрыто два отделения из-за заноса коронавирусной инфекции. Помимо этого в Свердловской области на карантин закрыто 368 классов, 74 из которых находятся в школах Екатеринбурга.При этом замгубернатора Павел Креков отметил, что в большинстве случаев классы приходилось закрывать из-за ОРВИ и сезонного гриппа.

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В ЦГКБ №6 Екатеринбурга закрыто на карантин неврологическое отделение

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Теги: ЦГКБ №6, занос, коронавирус, карантин, неврологическое отделение



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