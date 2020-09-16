МИД Украины требует объяснений, почему Путин не собирается встречаться в "Нормандском формате"

МИД Украины требует от России объяснений из-за заявления замглавы МИД РФ Андрея Руденко о том, что "оснований для проведения нового саммита пока нет", так как не выполнено то, о чем договаривались на предыдыщей встрече в Париже в декабре 2019 года. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

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Там сослались на слова украинского президента Владимира Зеленского, который в Австрии вчера заявил, что в течение 10 дней вероятна встреча советников, "после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". И все четыре лидера якобы "подтверждают готовность к встрече".

В Киеве отметили, что Зеленский говорил не о конкретной дате, а о принципиальной готовности встретиться. А слова Руденко якобы являются "четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита, и это ставит под сомнение настроенность России урегулировать конфликт". И Россия должна объясниться.

Можно заметить, что в Киеве несколько изменили подтекст высказывания Зеленского, который почти прямо заявил, что новая встреча пройдет совсем скоро. Позиция же России проста: пока не выполнены предыдущие договоренности, новой встречи не будет, так как она не имеет смысла.

Что касается конкретно данного случая, то Зеленскому перед местными выборами нужно повышение рейтинга власти, что наблюдалось после предыдущей встречи в Париже. Поэтому имитируется мирное урегулирование. Россия же не хочет ему в этом подыгрывать. На днях это дал понять замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, который сообщил, что новая встреча лидеров даже не обсуждалась.