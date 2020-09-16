16 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Текслер запретил главам уходить в отпуск, пока в их территориях не начнется отопительный сезон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил главам муниципалитетов уходить в отпуска, пока в их территориях не начнется отопительный сезон.

"Прошу глав лично контролировать процесс подключения тепла до полного его включения на всей вверенной территории. Отложите отпуска до того момента, пока ваш муниципалитет или район будет полностью готов к зиме", - подчеркнул он.

Также глава области поручил главам с сегодняшнего дня начать подключать к теплу социальные учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, средний уровень готовности муниципальных образований к отопительному сезону составляет 95%. Однако в отдельных муниципалитетах подготовительные работы организованы с нарушением намеченных сроков.

Кроме того, задолженность жилищно-коммунальных предприятий области перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов составляет 3,25 млрд руб.

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Текслер запретил главам уходить в отпуск, пока в их территориях не начнется отопительный сезон

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Теги: отопление, тепло, школа, больница, Алексей Текслер,



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