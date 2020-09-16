В Екатеринбург вернулся Патриарх Копилка. Художник отметил юбилей своей работы

На Вознесенскую горку в Екатеринбурге вернулись граффити с изображением Патриахра Кирилла в образе известного мультипликационного героя Скруджи Макдака. "Патриарх Копилка" - так назвал свой рисунок уличный художник Slava Ptrk, который таким образом отметил десятилетний юбилей с рождения данной работы.

"В 2010-2012 было сделано четыре версии, после чего был долгий перерыв. И вот теперь сделал новую версию на том же месте. Богатство растет, жить все радостнее, чего и вам желаю!", - написал у себя на странице в Facebook художник.

Он также поблагодарил за участие другого художника Илью Мозги. Работа символически была расположена прямо напротив Храма-на-крови, однако уже спустя несколько часов неизвестные закрасили граффити.