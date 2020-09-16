16 Сентября 2020
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Общество В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Почти 30% россиян берут кредит для покупки дорогостоящей вещи

Немногим более четверти россиян (27%) предпочитают взять кредит для того, чтобы приобрести дорогостоящую вещь, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 10 лет назад так поступали 23% сограждан.

При этом большинство все же предпочитают для этих целей откладывать деньги (62%). В 2010 году аналогичным образом поступали 58% респондентов.

За последние десять лет значительно снизилось количество россиян, считающих оптимальным способ для крупной покупки взять деньги в долг. Сейчас подобным образом готовы действовать только 3% респондентов, в 2010 году - 8%.

В августе сообщалось, что россияне (домохозяйства + нефинансовый сектор) за первые три месяца 2020 года увеличили кредитную нагрузку на рекордные 6,7 трлн рублей.

Ранее подобный скачок долговых обязательств наблюдался в конце 2014 года наряду с резким падением курса рубля. Тогда долги россиян выросли на 8,7 трлн руб.

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Почти 30% россиян берут кредит для покупки дорогостоящей вещи

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Теги: кредит, россияне, дорогостоящая вещь



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