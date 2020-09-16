16 Сентября 2020
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Политика В России
Сергей Удальцов (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд не стал пересматривать "Болотное дело" в отношении Удальцова и Развозжаева

Верховный суд не стал пересматривать "Болотное дело" в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева.

На пересмотре настаивали сами активисты. По словам Удальцова, Европейский суд выявил массу нарушений в деле — процессуальных, смысловых, сущностных.

"Самые главные показания давал Константин Лебедев, заключивший досудебную сделку со следствием, и потому заинтересованный в исходе дела. Пусть бы всё было направлено на доследование. Всё остальное - это вода, это фиксация событий на Болотной площади, но там не было доказательств умысла на совершение массовых беспорядков. Президиум Верховного суда не нашёл в себе мужества и смелости не пойти на поводу у политической конъюнктуры", - заявил Удальцов.

По его мнению, суд не стал отменять приговор и проводить объективное рассмотрение, поскольку в результате с Удальцова и Развозжаева была бы снята судимость хотя бы на время, а другие фигуранты также получили бы прецедент для пересмотра приговора.

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Суд не стал пересматривать "Болотное дело" в отношении Удальцова и Развозжаева

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Теги: суд, Болотное дело, Развозжаев, Удальцов



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