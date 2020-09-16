Югре по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" дополнительно выделен миллиард

По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" округу выделен дополнительный межбюджетный трансферт в 1 млрд руб. Допфинансирование позволит в текущем году выполнить работы, запланированные на 2021 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Речь идёт о приведении в нормативное состояние нескольких участков региональных автомобильных дорог, а также о ремонте улицы 2П-2 в Нижневартовске. Благодаря выделенным средствам, в порядок в 2020 г. приведут 13 км трассы Сургут – Нижневартовск, 12,3 км дороги Нижневартовск – Радужный.

Также отремонтируют 5,6 км в составе транспортной развязки на трассе Сургут – Лянтор и 15 км автодороги ст. Устье-Аха – Урай. Дополнительное финансирование позволило завершить ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Иртыш на год раньше установленного контрактом срока.