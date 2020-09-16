16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
температура, роспотребнадзор, парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Мошенники обманывают свердловских предпринимателей, притворяясь сотрудниками Оперштаба

В Свердловской области обнаружена мошенническая деятельность со стороны граждан, притворяющихся сотрудниками территориальных органов Роспотребнадзора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Злоумышленники, прикрываясь деятельностью оперштаба, продают предпринимателям различную нормативную литературу, которая, якобы, исключит негативные последствия от проверки.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области просит юридические лица и индивидуальных предпринимателей быть более внимательным и принять всевозможные меры, дабы не попасться на удочку мошенникам.

О любых сомнительных действиях, включающих злоупотребление доверием с целью хищения денежных средств, просьба незамедлительной обращаться в правоохранительные органы и информировать управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Мошенники обманывают свердловских предпринимателей, притворяясь сотрудниками Оперштаба

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Теги: мошенники, оперштаб, Роспотребнадзор, предприниматели



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