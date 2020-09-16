Цуканов о возврате к выборам мэра: "И назначенному, и избранному мэру ничего не мешает работать с горожанами"

Уральский полпред Николай Цуканов высказался по поводу инициированного в Екатеринбурге возврата к прямым выборам мэра. Полпред отметил, что по его мнению, нет особой разницы, и назначенному сити-менеджеру ничего не мешает работать и общаться с горожанами, хотя быть избранным, наверное, приятнее.

"Если завтра пройдут выборы мэра и Екатеринбург начнет развиваться как Сингапур, я первый побегу голосовать. Я и так, и так работал, и ничего не мешает работать с людьми", - подчеркнул Цуканов.

"Опираясь на свой опыт, могу сказать, что я бы назначал мэров только из тех, кто в городе живёт, ещё раз повторю, и сейчас никто не мешает градоначальнику напрямую общаться с горожанами", - добавил полпред.

Напомним, екатеринбуржцы высказались за возврат прямых выборов мэра, инициатива набрала необходимое количество подписей и внесена в заксобрание региона.