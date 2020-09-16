Избирком Прикамья официально признал выборы главы региона состоявшимися

Избирком Пермского края на сегодняшнем заседании подвел окончательные итоги выборов губернатора Пермского края.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе избирательной комиссии, заседание по подведению итогов голосования состоялось после рассмотрения всех обращений по выборам губернатора, поступившим в Избирательную комиссию Пермского края и органы внутренних дел. Наличия нарушений в обращениях не установлено, потому препятствий для подведения итогов нет.

"На заседании комиссии было принято решение признать выборы губернатора Пермского края 13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными", - говорится в сообщении избиркома.

По официальным данным, явка на выборы составила 35,72%. За Дмитрия Махонина проголосовали 540 тыс. 290 человек. Это 75,69% голосов избирателей.

По словам председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрия Красильникова, выборы проходили под серьезным общественным контролем.

"Всего в Общественную палату поступило 20 обращений, характер которых, говорит об отсутствии нарушений, конкурентная борьба между кандидатами была корректной, кампания прошла открыто и законно, а её итоги – полностью легитимны", - заявил он.

Инаугурация главы региона назначена на 21 сентября.