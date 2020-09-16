16 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область В России
Максим Марцинкевич (2018) | Фото: nazaccent.ru

Адвокат "Тесака" заявил, что его подзащитного заставляли написать явку с повинной за убийства

В Челябинске СК проводит проверку по факту смерти российского националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу "Тесак".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, тело заключенного было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Марцинкевич возможно, покончил с собой. В Челябинск он прибыл для дальнейшей пересылки в Москву.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что не верит в самоубийство. По его словам, Марцинкевича пытали и заставляли подписать явки с повинной за убийства.

"Девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять", - цитирует адвоката издание "Подъём".

Напомним, Марцинкевич начинал как видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения "Реструкт". Был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ.

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Адвокат "Тесака" заявил, что его подзащитного заставляли написать явку с повинной за убийства

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Теги: Тесак, Максим Марцинкевич, адвокат, проверка,



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