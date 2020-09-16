16 Сентября 2020
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встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред Цуканов рассказал, как не повторить "Куштау" на Урале

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов рассказал, как следует находить баланс интересов между экономическим развитием корпораций и экологией. Дело в том, что все чаще люди протестуют против промышленных разработок, считая, что они ухудшат экологическую ситуацию.

По словам полпреда, надо чтобы надзорные органы четко выполняли свои функции и чтобы органы власти были не коррумпированы. Об этом он заявил, отвечая на вопрос гендиректора Накануне.RU Татьяны Николаевой во время встречи наместника главы государства с руководителями СМИ УрФО.

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

Татьяна Николаева, встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

"Также мы сейчас серьезно занимаемся работой с промышленниками, чтобы они выкладывали в модернизацию, в новые технологии, в экологические мероприятия", - добавил Николай Цуканов.

Татьяна Николаева, встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее в Башкирии люди встали на защиту шихана Куштау, где планировалась разработка содового завода. После протестов глава Башкирии подписал указ о создании ООПТ – памятника природы на территории шихана Куштау. Разрабатывать его Башкирская содовая компания не будет. А президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность уменьшения доли государства в БСК. Он отметил, что нынешние владельцы явно не заинтересованы в развитии компании и, возможно, выводят деньги на офшорные счета на Кипре. Суд уже принял иск Генпрокуратуры, которая намерена оспорить законность размывания доли государства в Башкирской содовой компании.

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Полпред Цуканов рассказал, как не повторить "Куштау" на Урале

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Теги: Николай Цуканов, куштау, экология



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