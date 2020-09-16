Полпред Цуканов рассказал, как не повторить "Куштау" на Урале

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов рассказал, как следует находить баланс интересов между экономическим развитием корпораций и экологией. Дело в том, что все чаще люди протестуют против промышленных разработок, считая, что они ухудшат экологическую ситуацию.

По словам полпреда, надо чтобы надзорные органы четко выполняли свои функции и чтобы органы власти были не коррумпированы. Об этом он заявил, отвечая на вопрос гендиректора Накануне.RU Татьяны Николаевой во время встречи наместника главы государства с руководителями СМИ УрФО.

"Также мы сейчас серьезно занимаемся работой с промышленниками, чтобы они выкладывали в модернизацию, в новые технологии, в экологические мероприятия", - добавил Николай Цуканов.

Напомним, ранее в Башкирии люди встали на защиту шихана Куштау, где планировалась разработка содового завода. После протестов глава Башкирии подписал указ о создании ООПТ – памятника природы на территории шихана Куштау. Разрабатывать его Башкирская содовая компания не будет. А президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность уменьшения доли государства в БСК. Он отметил, что нынешние владельцы явно не заинтересованы в развитии компании и, возможно, выводят деньги на офшорные счета на Кипре. Суд уже принял иск Генпрокуратуры, которая намерена оспорить законность размывания доли государства в Башкирской содовой компании.