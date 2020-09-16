16 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Полпред считает, что в Екатеринбурге снизилась политическая конфликтность

В Екатеринбурге стало меньше политических конфликтов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов во время встречи с представителями СМИ.

"Если бы была шкала какая-то, то мне кажется, совместными усилиями все же удалось снизить", - сказал он.

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

При этом наместник главы государства отметил, что чиновники разного уровня власти должны решать проблемные вопросы не публично и в рабочем диалоге, а информировать о решениях и действиях уже публично.

По его словам, всегда есть группы, формирующиеся по принципу экономического интереса, но ответственность за ситуацию в регионе в конченом счете несет губернатор.

"Задача всех уровней власти - работать на создание, а не на разрушение", - добавил он.

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

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Полпред считает, что в Екатеринбурге снизилась политическая конфликтность

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Теги: Николай Цуканов, полпред



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