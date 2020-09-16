Полпред считает, что в Екатеринбурге снизилась политическая конфликтность

В Екатеринбурге стало меньше политических конфликтов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов во время встречи с представителями СМИ.

"Если бы была шкала какая-то, то мне кажется, совместными усилиями все же удалось снизить", - сказал он.

При этом наместник главы государства отметил, что чиновники разного уровня власти должны решать проблемные вопросы не публично и в рабочем диалоге, а информировать о решениях и действиях уже публично.

По его словам, всегда есть группы, формирующиеся по принципу экономического интереса, но ответственность за ситуацию в регионе в конченом счете несет губернатор.

"Задача всех уровней власти - работать на создание, а не на разрушение", - добавил он.