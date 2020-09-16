Суд решил выселить дочь полковника-миллиардера Захарченко из квартиры в Москве

Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о выселении 12-летней дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и ее матери из их единственной квартиры в Москве, сообщает "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что квартира в Якиманском переулке была обращена в доход государства еще в 2017 году. Однако процесс освобождения квартиры затянулся, так как в ней были зарегистрированы несовершеннолетняя дочь Захарченко и ее мать.

Защита пыталась добиться, чтобы девочка могла пользоваться жильем до достижения 18-летия, но ей было отказано.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года.В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.