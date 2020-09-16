16 Сентября 2020
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Николай Цуканов, совещание в полпредстве (2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов: Ситуация с бывшим схиигуменом Сергием должна разрешиться внутри религиозной общины

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов считает, что ситуация с бывшим схиигуменом Сергием должна разрешиться внутри религиозной общины, с соблюдением законодательства РФ.

Цуканов отметил, что не интересовался шумихой вокруг отца Сергия и не соотносил его с Уралом, пока дело не вошло в уголовную плоскость и на опального священника не начали заводить дела об экстремизме. Тогда полпред запросил всю информацию по этой теме и ознакомился.

"Надо просто соблюдать законы, гражданские, религиозные, любые", - отметил полпред, добавив, что будет наблюдать за развитием событий.

Напомним, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в проповедях и выступлениях стал высказываться против действующей федеральной власти, а также пропагандировать теории заговора о чипировании, вышках 5G и коронавирусе. После этого епархия отвернулась от скандального священника - его лишили сана и отлучили от церкви, он был осужден и мирским судом, и епархиальным.

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Цуканов: Ситуация с бывшим схиигуменом Сергием должна разрешиться внутри религиозной общины

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Теги: схиигумен сергий, отлучение от церкви, суд, николай цуканов



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