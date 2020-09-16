Бюджет Екатеринбурга в 2021 год будет направлен на социальную сферу

Бюджет Екатеринбурга в 2021 г. сохранит свою направленность на социальную сферу, в которую входят образование, социальная политика, культура и отрасли национальной экономики. По словам главы муниципалитета Александра Высокинского, главными приоритетами в следующем году должны стать сохранение на достигнутом уровне заработной платы, завершение строительства объектов, имеющих высокую степень готовности, а также строительство и капитальный ремонт школ.

"Несмотря на сложную экономическую обстановку и существенные потери доходов городского бюджета, в нём будут учтены расходы на реализацию национальных проектов, переселение жителей из ветхих и аварийных домов, замену лифтов, благоустройство парков и скверов, мероприятия по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга и Универсиады-2023", – сказал Александр Высокинский на заседание Коллегии городской администрации, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Основная сумма доходов бюджета будет складываться из налога на доходы физических лиц (более 39%), земельного налога (более 13%), упрощенной системы налогообложения (более 12%), дохода от использования муниципального имущества (более 10%), налогов на имущество (более 4%) и других доходов (более 15%). Налог на единый вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 г применяться не будет, сообщила начальник департамента финансов администрации города Екатеринбурга Анна Турунцева.

Александр Высокинский также поручил руководителям отраслевых подразделений провести встречи на следующей неделе и обсудить с соответствующими органами Свердловской области необходимые финансовые вопросы.