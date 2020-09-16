16 Сентября 2020
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Завод металлических конструкций в Нижнем Тагиле, НТЗМК (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатору и мэру - "неуд"? Полпред попросил Пумпянского помочь НТЗМК с заказами

В ситуации с Нижнетагильским заводом металлоконструкций (НТЗМК) недоработали региональные и муниципальные власти. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил полпред Николай Цуканов, комментируя сложившуюся там ситуацию. По его словам, к решению проблем удалось привлечь бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Сегодня наместнику президента журналисты снова задали вопрос о судьбе предприятия. "Вот вы задаете мне вопрос, который, конечно, должны адресовать губернатору. Но было обращение, мы смотрели. А вообще, если идет обращение, значит, муниципальные и региональные власти недоработали", - сказал он.

Также он отметил, что общался с директором предприятия и с Дмитрием Пумпянским, компания которого "Синара-Девелопмент" добилась статуса единственного генподрядчика строительства объектов Универсиады-2023, и бизнесмен пообещал иметь в виду НТЗМК при распределении заказов.

Напомним, в июне стало известно о том, что работники НТЗМК решили устроить митинг из-за предстоящего с 1 июля перехода на трехдневку и сопутствующего сокращения зарплаты. Одной из причин сложившейся ситуации стала передача крупного заказа на строительство автодорожного моста через Нижнетагильский пруд другой компании – ООО "Тюменьстальмост". В мэрии неоднократно отказывали сотрудникам завода в проведении акции протеста, в итоге она так и не состоялась. Однако после вмешательства полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стало известно, что введение трехдневной рабочей недели отменяется. При этом решение проблемы найдено временное - усеченный рабочий режим снова может грозить заводчанам уже в октябре.

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Губернатору и мэру - "неуд"? Полпред попросил Пумпянского помочь НТЗМК с заказами

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Теги: Николай Цуканов, Дмитрий Пумпянский



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