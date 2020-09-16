Тело националиста "Тесака" нашли в камере челябинского СИЗО

Российский националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу "Тесак", возможно, покончил с собой, пишет телеграм-канал Baza.

Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. Туда он прибыл для дальнейшей пересылки в Москву.

Также сообщается, что "Тесак" оставил предсмертную записку, но ее содержание пока неизвестно.

Марцинкевич начинал как видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения "Реструкт".

Был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ.