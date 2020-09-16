Ямал назван регионом с самой большой смертностью от коронавируса в УрФО

Ямал занимает первое место среди субъектов УрФО по смертности от коронавируса. Об этом Накануне.RU стало известно из аналитической справки окружного полпредства.

Распределение регионов по количеству умерших от коронавируса (на 100 тыс. населения) на 11 сентября выглядит следующим образом: Ямал – 17,4, Свердловская область – 11,8, Югра – 10,5, Челябинская область – 3,2, Курганская – 2,5, Тюменская – 2.

В апреле-июле в регионах УрФО от коронавируса умерли 810 пациентов. Из них в Свердловской области – 433, в Югре – 144, в Челябинской области – 122, на Ямале – 73, в Тюменской области 27, в Курганской – 11.

В июле во всех регионах округа стало больше умерших относительно такого же месяца 2019 г. Самый большой рост – на 45,5% (2,2 тыс. человек) – зафиксирован в Свердловской области, самый низкий – 22,1% (253 человека) – в Курганской области. Общая смертность (от всех причин) в Уральском федеральном округе за январь-июнь – 11,8 на 1 тыс. населения. От коронавируса – 0,077 на 1 тыс.

Напомним, ранее полпред Николай Цуканов заявлял, что власти ЯНАО поздно начали борьбу с распространением коронавируса.