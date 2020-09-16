Кузнецова признала надзорно-карательный характер органов опеки

Детский обмудсмен Анна Кузнецова сообщила о том, что ей прислали фото "избитого малыша, со связанными ручками и ножками". И она поехала к маме и ребенку в Омск.

С ребенком все нормально, врачи его обследовали, его здоровью ничего не угрожает.

"Кто виноват в том, что над полуторагодовалым ребенком издевались, когда мама жила с мальчиком в доме вместе с одной из семей в Омской области? Мама говорит, что это делала хозяйка дома, где она с сыном жила вынужденно. На вопрос, почему не обратилась в соцслужбы, сказала, что боялась, что ребенка отберут", - написала Кузнецова.

Она добавила, что случаев занялся следственный комитет, назначены экспертизы, идет следствие.

"Тот, кто издевался над малышом, должен понести наказание. Те, кто не отследил ситуацию, те, кто не исправил ошибок. Мы не оставим эту историю. А также большую проблему недоверия к органам опеки. В основе которого их надзорно-карательная манера работы с семьей, а еще отсутствие необходимых знаний у некоторых, текучка кадров, размытый функционал и многое другое, что может привести вот к таким трагедиям", - заключила омбудсмен.

Позиция Кузнецовой примечательна не тем, что она признала карательный характер органов опеки, которой боятся родители, а тем, что она идет в разрез с ее же отрицательным отзывом на просемейный "законопроект семи сенаторов", запрещающий произвол опеки. Об этом на днях сообщили содомские огранизации, что растиражировали либеральные СМИ. Причем от Кузнецовой никаких разъясняющих комментариев до сих пор нет, что в просемейных организациях восприняли с большим разочарованием.

При этом альтернативой "законопроекту семи сенаторов" является законопроект Крашенинникова-Клишаса о ювенальных экспресс-судах, которые в ускоренном порядке за 24 часа в закрытом режиме, без допуска СМИ и общественности, должны принимать решение о судьбе детей, если опека сочла, что есть "угроза жизни и здоровью" детей. Адвокат Анна Швабауэр подчеркивает, что этот законопроект, как и прочие ювенальные нормы, носит изуверский характер, потому что если ребенок пострадал или может пострадать, то его же и будут наказывать тем, что разлучат с семьей. Например, если ребенка в семье избивают, то удалять из семьи будут не того, кто издевается над ребенком, а наоборот, пострадавшего ребенка будут еще раз наказывать лишением семьи . То есть наказывать будут не виновного, а потерпевшего.

Понимает ли это Кузнецова, которая резонно отмечает, что наказание должен нести виновный?