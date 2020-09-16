16 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
школа №65 Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске директоров двух школ накажут за поборы

В Челябинске прокуратура провела проверки законности привлечения денежных средств родителей учеников школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, в лицее №148 установлены факты принудительного сбора денег с родителей учеников в качестве "добровольных пожертвований". На эти средства школа приобретала рециркуляторы для противодействия коронавирусу.

В школе №71 с родителей собирали саженцы для компенсационной посадки зеленых насаждений на территории учреждения.

Ученики школы №104 не были обеспечены необходимым количеством учебников по истории и литературе.

Главе Челябинска Наталье Котовой и председателю комитета по делам образования города Челябинска внесены представления об устранении законодательства об образовании. Директору лицея №148 объявлено предостережение, а в отношении директора школы №71 возбуждено дело об административном правонарушении за самоуправство.

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В Челябинске директоров двух школ накажут за поборы

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Теги: школа, поборы, директор, прокуратура,



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