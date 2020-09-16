Шойгу прибыл в Минск
Делегация Минобороны России во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в Минск.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии, цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.
Кроме того, 14 сентября на территории Белоруссии стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство".
Напомним, накануне в Минобороны Белоруссии сообщили, что не исключают силового варианта реагирования на открытые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Заявление прозвучало на следующий день после переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. В ходе них российской стороной было отмечено, что Москва остается приверженной всем договоренностям, включая вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ.