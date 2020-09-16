В Пермском крае коронавирус был выявлен в 29 школах и детских садиках

В Пермском крае коронавирус был выявлен в 29 школах и детских садиках, сообщают "Вести Пермь" со ссылкой на главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежду Коряковцеву.

На двухнедельный карантин ушли 36 классов и групп. Сами образовательные учреждения пока продолжают работу.

Сообщается, что в каждом случае речь идет только об одном заболевшем на весь коллектив.

"Разобщены только классы. Каждому учреждению вручены предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Ребенок может появиться в учреждении при наличии справки", - сообщила специалист Роспотребнадзора.

Все случаи заражения – домашние. Детей ровно столько же, сколько было во все предыдущие недели. Ситуация остается стабильной.