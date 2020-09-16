В Новом Уренгое отремонтируют дом, с восстановлением кровли которого не справилась УК

В Новом Уренгое капремонт требуется жилому дому, с восстановлением крыши которого не справляется УК, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Получил обращение от новоуренгойца Кирилла с просьбой о помощи. Ремонт крыши в их доме на Набережной, 47А силами управляющей компании не даёт результатов. После дождей и таяния снега вся вода стекает по подъезду и квартирам жильцов. Речь о ремонте в квартирах даже не идет, он держится до первого дождя", - написал в своём Telegram и.о. главы города Андрей Воронов.

Дому около 10 лет, и уже нужен капремонт.

"Ситуация непростая. Жильцы покупали квартиры за свои средства. Спросить с застройщика теперь не получится. Будем думать, как помочь в этой ситуации. После обеда встречусь с руководителем УК и своими коллегами. В зиму люди должны войти уверенно", - отметил мэр.