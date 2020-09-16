16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
мобильный телефон (2016) | Фото: earth-chronicles.ru

В Екатеринбурге нашелся подросток, которого разыскивали с конца августа

В Уральской столице завершены поиски 15-летнего ученика девятого класса, пропавшего 31 августа. По словам родителей, мальчик отпросился погулять, после чего пропал.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, в поиске несовершеннолетнего принимали участие комплексные силы полиции, включая сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции. В ходе поисковых мероприятий правоохранители провели большой объем необходимых оперативных мероприятий.

"Сотрудники полиции активно привлекли внимание средств массовой информации, что, в конечном итоге, принесло свои результаты. Благодаря бдительности гражданина подросток, к счастью, нашелся. В отношении него и им самим никаких противоправных действий совершено не было", - сообщили в пресс-службе.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU также подтвердили, что ребенок был обнаружен местным жителем в районе одного из домов по ул. Технической в Екатеринбурге. Информация об обнаружении пропавшего была незамедлительно передана сотрудникам ведомства. Напомним, что по факту пропажи было возбуждено уголовное дело об убийстве. К такому решению пришли для того, чтобы следственным путем наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения и активизировать поисковые мероприятия.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали данной ситуации.

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В Екатеринбурге нашелся подросток, которого разыскивали с конца августа

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Теги: пропажа подростка, СКР, уголовное дело, убийство, розыск



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