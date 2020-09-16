В России за сутки COVID-19 выявили еще у 5 670 человек

За последние сутки в России выявлено 5 670 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число заболевших в Москве, где выявлено 750 случаев СOVID-19. Далее следует Петербург – там 207 новых случаев.

Еще 173 - в Московской области, 167 - в Ростовской области, 165 - в Нижегородской области.

Таким образом на сегодняшний день в РФ выявлено 1 079 519 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 132 летальных случая, всего скончались 18 917 человек.

Выписано за сутки 5 809 человек. В целом число выздоровевших пациентов увеличилось до 890 114 человек.

На прошлой неделе стало известно, что вспышки коронавирусной инфекции фиксируются в 11 регионах РФ. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Накануне стало известно, что 296 новых очагов коронавируса выявлено в Крыму за последнюю неделю.