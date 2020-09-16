На Южном Урале директор МУПа получил срок в колонии за хищение продукции на 2 млн рублей

В Кунашакском районе директора и главного бухгалтера МУП "Балык" осудили за хищение продукции на 2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Муниципальное предприятия занимается разведением, выловом и продажей рыбы карповых и сиговых пород. Обвиняемые похитили рыбную продукцию и продали ее предпринимателю без сопроводительных документов. Средствами от продажи в размере 2 млн рублей они распорядились по своему усмотрению.

По решению суда директор МУПа получил 4 года в колонии общего режима, а главный бухгалтер – 3 года условно.